Adana ve İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon yapıldı. Adana'daki operasyonda kendilerine "Yalnız kurt" ismini veren ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşında eylem yapmaya hazırlanan IŞİD'e Adana ve İstanbul'da operasyon yapıldı.



Adana'daki operasyonun hedefinde Doğankent mahallesinde IŞİD'e ait olduğu belirlenen evler vardı.



Terörle mücadele ekiplerinin şafak vakti düzenlendiği baskında, 2'si Suriyeli 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınanların kendilerini "Yalnız Kurt" olarak tanımlayan örgüt üyeleri olduğu belirtildi.



Gözaltına alınanlar arasında Doğankent Mahallesi yapılanmasının sözde emiri M.A’ın da olduğu ifade edildi.







Aynı saatlerde İstanbul'da da IŞİD operasyonu vardı. Örgütün yılbaşı için eylem hazırlığı yaptığı ihbarını alan ekipler önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.



Farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda IŞİD üyesi olduğu belirtilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Haseke Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçrilen şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.