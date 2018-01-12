Terör örgütü PKK'ya yenilik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 9 Ocak'ta düzenlendiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri tamamlandı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, 9 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan baskında 8 kişi gözaltına alınmıştı.

