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Adana'da terör operasyonu

Adana'da, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Adana'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kent merkezinde bulundukları adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda baskın düzenledi.

Bu kişilerin evlerinde arama yapan ekipler, dijital malzemelere ve cep telefonlarına el koydu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #terör operasyonu #pkk
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