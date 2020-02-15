Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir müzik kursunda terör örgütü PKK propagandası yapıldığı ve örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen J.S. ve İ.A, onlara yardım ettiği belirlenen H.T. ile örgüte katılmak istediği öne sürülen Ş.E ve D.S. gözaltına alındı.

PKK'ya katılmak için Mardin'e giden 15 yaşındaki B.D. ile onu Suriye sınırından geçirmeye çalıştığı iddia edilen K.K. de ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve K.K. tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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