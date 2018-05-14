Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/YPG/YPJ'nin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıl hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen N.Z. hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısının, tutuksuz N.Z. hakında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde şu ifadelere yer verildi:



"Şüpheli N.Z'nin sosyal medya hesabından suça konu paylaşımları yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve bu doğrultuda silahlı eylemler gerçekleştiren PKK/KCK/YPG/YPJ silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru göstererek bu yöntemlere başvurmayı teşvik edici zincirleme şekilde basın ve yayın yolu ile propagandasını yapmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği nazara alınarak cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."