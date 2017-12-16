Adana'da TIR ile otobüs çarpıştı. Kazada çok sayıda tarım işçisi yaralandı. Vali Demirtaş, "Bize gelen ilk bilgilere göre tır ile otobüsün çarpışması sonucu 40 vatandaşımız yaralandı. Hastanelerdeki yaralıları ziyaret ediyoruz. Durumu ağır olan kimse bulunmuyor" dedi

Adana'da tır ile otobüsün çarpıştığı kazada 40 kişi yaralandı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tır ile otobüsün çarpıştığı kazada ilk bilgilere göre 40 kişinin yaralandığını belirterek "Durumu ağır olan kimse bulunmuyor" dedi.



Demirtaş, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi'ndeki kazada yaralananlardan çoğunun kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesine giderek bilgi aldı.



Yaralıları ziyaret eden Demirtaş, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bize gelen ilk bilgilere göre tır ile otobüsün çarpışması sonucu 40 vatandaşımız yaralandı. Hastanelerdeki yaralıları ziyaret ediyoruz. Durumu ağır olan kimse bulunmuyor." diye konuştu.



Çok sayıda yaralı yakını da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı.



Hastanede yoğunluk yaşanması üzerine güvenlik amacıyla çevik kuvvet polisleri sevk edildi.



Tır ile otobüsün çarpıştığı kazada her iki araç da alev aldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.



