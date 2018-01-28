Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü.



Ünsal Kutlar'ın (22) kullandığı 01 EUB 52 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü Kutlar, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kutlar'ın öldüğünü haber alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.