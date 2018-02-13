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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

 Merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğan Çam idaresindeki Baraj Yolu Caddesi'nden şehir merkezine doğru seyreden Doğan Çam idaresindeki 01 ZZ 419 belediye otobüsü, tali yoldan caddeye çıkmakta olan Dürdane Arıkan yönetimindeki 06 EU 1625 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile refüjden karşı şeride geçen Arıkan yönetimindeki otomobil, yoldan geçmekte olan polis otosuna çarparak durabildi.

Kazada, Dürdane Arıkan ile aynı araçta bulunan Esma Yılmaz yaralandı.

Yaralılar Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza sebebi ile bir süre cadde trafiğe kapatılırken, araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralamalı trafik kazası #seyhan #kamera görüntüleri
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