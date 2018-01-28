Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Sarıçam ilçesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi.

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Sarıçam ilçesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi.



Hayrullah Sarıyıldırım idaresindeki 46 KF 541 plakalı otomobil, Tayfun Kırdaş yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada sürücü Sarıyıldırım ile diğer otomobildeki Muhittin Kurt, Büşra Aydel ve kardeşi Gizem Aydel yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.