Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Havai fişek fabrikasında patlama
Havai fişek fabrikasında patlama

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Sarıçam ilçesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi.

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Sarıçam ilçesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hayrullah Sarıyıldırım idaresindeki 46 KF 541 plakalı otomobil, Tayfun Kırdaş yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Sarıyıldırım ile diğer otomobildeki Muhittin Kurt, Büşra Aydel ve kardeşi Gizem Aydel yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sarıçam #4 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.