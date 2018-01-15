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Adana'da trafik kazası

Otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenen motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen minibüsün altında kalarak ağır yaralandı

Adana'da trafik kazası

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sergen Aydın'ın kullandığı 01 CKM 78 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda, Gökmen H. idaresindeki 01 DE 887 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletiyle sürüklenen Aydın, karşı yönden gelen Mehmet Ali Ç. yönetimindeki 01 M 0505 plakalı minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Minibüsün altından çıkartılan Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otomobil ve minibüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere Hürriyet Polis Merkezine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #motosiklet #minibüs #adana
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