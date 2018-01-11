Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Mustafa Kaçar'ın kullandığı 33 N 1509 plakalı otomobil, Kozan yolu Hakkıbeyli Han Deresi mevkisinde, karşı yönden gelen Nabi Alakabak idaresindeki 33 TS 791 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü ile Zeynep Kaçar, Recep ve Hülya Zorlu yaralandı.



Araçta sıkışan sürücü Mustafa Kaçar, CANKUR ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Recep Zorlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.