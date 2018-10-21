Kocias: Yunanistan batıdaki karasularını genişletmeye hazır
Kocias: Yunanistan batıdaki karasularını genişletmeye hazır
Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme!
Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme!
Grand Prix'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın oldu
Grand Prix'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın oldu
Operasyonları haber veren polise FETÖ'den hediye
Operasyonları haber veren polise FETÖ'den hediye

Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki tek katlı evde üç çocuğun cesedi bulundu, yaralı anne hastaneye kaldırıldı.

Adana'da üç çocuk evde ölü bulundu

Adana'da bir evde üç çocuk ölü bulundu, yaralı anne hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evine giden baba Cabbar C, kapıyı kırarak girdiği evde çocukları Sema Nur (8), Mahmut (3) ve Mehmet Emin'in (11) cansız bedenleriyle karşılaştı.
Evde yaralı halde bulunan anne Selma C. ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen 3 kardeşin cenazesi, Jandarma ekipleri ve savcının evdeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarmanın, cinnet getiren kadının çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Ailenin komşusu Murat Aslan, gazetecilere, çiftçilik yapan baba Cabbar C'nin seradan eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu fark etmesi üzerine bir arkadaşından yardım istediğini belirtti.

Babanın arkadaşıyla beraber kapıyı kırıp eve girdiğini dile getiren Aslan, "Baba eve girdiğinde üç çocuğunun ölmüş, eşinin de yaralı olduğunu görmüş. Sinir krizi geçirmiş. Biz o sırada kıraathanedeydik. Olayı duyar duymaz eve koştuk. Şoke olduk, kanımız dondu." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #anne #çocuk #bebek #Ölü #Yüreğir #geçitli mahallesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.