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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 69 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da bidonlarla toprağa gömülmüş  69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

YURT 07.09.2019, 15:06

Uyuşturucuyu evin bahçesine bidonlarla gömdüler, aramada yakayı ele verdiler.

Adana'da uyuşturucu ihbarını alan ekipler Yakapınar Mahallesi'ne bir eve operasyon düzenledi.

Bahçede toprağa gömülmüş bidonlarda 69 kilo 950 gram esrar bulundu. 

Polis, evdeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ömer Y. ve Bedri Y. tutuklandı, Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr

#adana #uyuşturucu #operasyon
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