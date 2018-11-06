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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 350 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 30 adrese baskın yapıldı. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Baskın yapılan evlerin çatı kısımları ve bahçelerinde arama yapan ekipler 25 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #uyuşturucu #operasyon #gözaltı
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