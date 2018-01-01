Adana'da zabıta ekipleri yılbaşı gecesi görev başındaydı. Bir işletmeye baskın düzenleyen ekipler, 2 ton kaçak kesilmiş tavuk eti ve bin adet canlı tavuk ele geçirdi.

Yılbaşı gecesi kaçak tavuk kesenler de onları yakalayacak olan zabıta da görev başındaydı.



Son dönemde kaçak kesim haberleriyle gündeme gelen Adana'da zabıta ekipleri alınan bir ihbarı değerlendirdi.



Seyhan ilçesindeki bir işletmede kaçak tavuk kesimi yapıldığını belirleyen zabıta yılbaşı gecesi operasyon yaptı.



Çok sayıda zabıtanın katıldığı baskında işletmede çalışanlara suç üstü yapıldı. Tezgahlarda kesilmiş ve paketlenmeye hazır 2 ton tavuk eti bulundu.



İşletmede inceleme yapan ekipler, kapalı bir bölümde kesime hazır bekletilen bin adet canlı tavuk olduğunu belirledi.



Zabıtalar tarafından el konulan et ve canlı tavuklar incelenmek üzere İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Kaçak kesim ile ilgili iş yeri sahibine para cezası kesilirken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.







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