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Adana'daki cinayet

Aracında tüfekle öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Adana'daki cinayet

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, aracında başından tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yumurtalık Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Salıç'ın (45) Kemalpaşa Mahallesi'nde aracında başından tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Y.Y'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan Salıç, dün Kemalpaşa Mahallesi'nde araçta başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yumurtalık #cinayet #adana
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