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Adana'daki FETÖ davasında hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski hakim ile ev hanımı sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana'daki FETÖ davasında hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski hakim Nurdan Okumuş ve avukatı katıldı.

Sanık Okumuş savunmasında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Okumuş'u ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen tutuklu sanık ev hanımı Hatice Karatosun da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın kararla beraber tutukluluk halinin devamına hükmedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #fetö
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