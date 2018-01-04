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Adana'daki terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'daki terör operasyonu

 Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve itiraflarında örgütün nasıl insanları kandırdığını anlatan B.B'nin ifadeleri doğrultusunda 26 Aralık'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriyeli Enes Hüseyin El Atat ile Tarık El Ali tutuklandı. Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlandığı görüntülerde bulunan terör örgütü üyesi Hasan Aydın'ın ağabeyleri Recep Aydın ve Remzi Aydın'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, tutuklanan şüphelilerin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği kentlerde örgütün kolluk kuvveti olarak görev yaptığı, vergiler topladığı belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #operasyon #adana
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