Adana Elektrik Kesintisi 20 Şubat: Adana elektrikler ne zaman gelecek?

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), 20 Şubat 2026 tarihinde Adana genelinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacağını açıkladı. Çalışmalar nedeniyle Ceyhan, Çukurova ve Seyhan ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak.

Kesintiler belirlenen saat aralığında uygulanacak olup, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde elektrikler duyurulan bitiş saatinde yeniden verilecek.

CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Şubat 2026

– Saat 09.30-17.00 arasında İsalı ve 6601 Sokak’ta kesinti uygulanacak.

– Saat 09.00-13.30 arasında çok sayıda sokak ve ana arter etkilenecek. 466’dan 514’e kadar birçok numaralı sokak, 756 ve 765 numaralı sokaklar ile D-400 Karayolu çevresi, Dr. Mahir Alp Boydak, İbrahim Koruklu, Nogaylar, Rıfat Atik, Şehit Ender Mehli, Şehit Gaffar Okan, Şehit Kasım Solak, Şehit Mustafa Cırdı, Alptekin, Gazneli Mahmut, Gazneliler, Orhan Kemal, Ahmet Zabit Zade ve Şehit Recep Tentif sokakları bu kesintiden etkilenecek.

– Saat 09.00-12.30 arasında Çokçapınar bölgesinde kesinti olacak.

– Saat 09.30-15.00 arasında Gümürdülü ve 10509 Sokak’ta elektrik verilemeyecek.

ÇUKUROVA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Şubat 2026

– Saat 09.30-17.30 arasında 84186, 84187, 84220, 84221, 84222 sokakları ile Zahit Akdağ Caddesi’nde kesinti uygulanacak.

SEYHAN’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Şubat 2026

– Saat 09.30-17.30 arasında 12030, 12189, 12212, 12214, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12262, 12266, 12268, 12270, 12272, 12274, 12276, 12278, 12290, 12292, 12294, 12296, 12298, 12300, 12302, 12304, 12306, 12308, 12310, 12401-12407, 12410-12412, 12423, 12424, 12425, 12463, 12464 ve 12466 numaralı sokaklar ile Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde kesinti uygulanacak.

– Saat 10.15-17.30 arasında 50066, 50067, 50068, 50069, 50070, 50092, 50093, 50094, 50099, 50103, 50104, 50105, 52102, 52114, 52116 sokakları ile Barış Mahallesi etkilenecek.

– Saat 09.30-17.00 arasında 11018, 11036, 11124 sokakları ile Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Turgay Orhan Caddesi’nde kesinti olacak.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kesintiler planlı bakım çalışması kapsamında uygulanıyor. Toroslar EDAŞ tarafından belirtilen saat aralıkları sonunda, çalışmalar planlandığı gibi tamamlanırsa elektrikler yeniden verilecek. Olası gecikmelerde güncel bilgi için şirketin resmi kesinti sorgulama ekranı üzerinden ilçe ve mahalle bazlı kontrol yapılabiliyor.

Kesintiden etkilenen vatandaşların elektronik cihazlarını koruma altına almaları ve planlanan saatlere göre hazırlıklı olmaları öneriliyor.