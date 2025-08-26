Adana Feke’de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Feke ilçesi kırsalındaki Güzpınarı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

