banner1002
Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama
Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama
VakıfBank'tan borç ve faiz açıklaması
VakıfBank'tan borç ve faiz açıklaması
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem

Adana güne operasyonlarla başladı

Adana güne peş peşe operasyonlarla başladı. Gece yarısı başkalarını yerine ehliyet sınavına giren joker çetesine, şafak vakti ise uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltında.

Adana güne operasyonlarla başladı

Adana'da iki ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 

İlk operasyon gece yarısıydı. Hedef başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" olarak tabir edilen kişilerdi. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakların gözaltı kararı verilen 37 kişiden 30'u yakalandı. 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Şafak vakti ise uyuşturucu tacirleri hedefteydi. 

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi. 

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 200 uyuşturucu hap, 5 kilogram esrar, 2,5 kilogram skunk, ruhsatsız 2 silah ele geçirildi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.