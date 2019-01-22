Adana güne peş peşe operasyonlarla başladı. Gece yarısı başkalarını yerine ehliyet sınavına giren joker çetesine, şafak vakti ise uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltında.

Adana'da iki ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi.



İlk operasyon gece yarısıydı. Hedef başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" olarak tabir edilen kişilerdi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakların gözaltı kararı verilen 37 kişiden 30'u yakalandı. 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.



Şafak vakti ise uyuşturucu tacirleri hedefteydi.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 200 uyuşturucu hap, 5 kilogram esrar, 2,5 kilogram skunk, ruhsatsız 2 silah ele geçirildi.





ulusal.com.tr

