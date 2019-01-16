Bilecik'te merkez, Bozüyük, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik'te merkez, Bozüyük, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün, il merkezi, Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.



Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitimin yapılmayacağı aktarılan açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Kocaeli'de tatil

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini ifade etti.



Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.



Tufanbeyli'de eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.

Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını kaydetti.