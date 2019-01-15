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Adana, Kocaeli ve Bilecik'te okullar tatil mi? (16 Ocak Çarşamba Kar Tatili)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Adana, Kocaeli ve Bilecik'te okullar tatil mi? (16 Ocak Çarşamba Kar Tatili)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kocaeli'de tatil
Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini ifade etti.

Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Tufanbeyli'de eğitime kar engeli
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.
Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecik #kar tatili
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