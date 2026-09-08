Adana Kozan'da orman yangını paniği! Alevler büyüdü, köy tahliye edildi

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken; jandarma ekipleri alevlerin yaklaştığı köy ve yerleşim alanlarını tedbir amaçlı boşalttı, bölgeye bağlanan yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN TAHLİYE KARARI ALINDI

Doğanalanı Mahallesi ormanlık alanında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası kriz merkezinde teyakkuza geçildi:

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, iş makineleri ve itfaiye personeli hızla yangın sahasına yönlendirildi.

Yangının rüzgarla birlikte sarp arazide hız kazanması üzerine, dumandan ve alevlerden etkilenebilecek yakın çevredeki evler jandarma koordinesinde derhal tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşlar güvenli noktalara nakledilirken, yerleşim alanlarına giden ana ve ara yollar barikatlarla kapatıldı.

YANGININ ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKTIĞI İDDİASI VE GÖRGÜ TANIĞI ANLATIMI

Yangın bölgesine ulaşmaya çalışan ancak güvenlik engeli nedeniyle bekleyen bölge sakinlerinden Mehmet Bozkurt, yaşanan panik anlarını ve ilk tespitleri şu sözlerle aktardı:

"Yangın haberini alır almaz bölgeye koştuk ancak içeri giriş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapatılmış durumda, jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle geçişe izin vermiyor. Yangının elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı söyleniyor, köyü de tamamen boşaltmışlar."

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için karadan yürüttüğü yoğun müdahale sürüyor.