Adana Kozan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi neticesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, otobüs personeli ve yolculardan oluşan toplam 17 kişi ise yaralandı.

ANKARA-KADİRLİ SEFERİNİ YAPAN OTOBÜS REFÜJE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kozan ilçesi sınırları içerisinde gerçekleşti. Ankara'dan Kadirli istikametine seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç, hızla refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın hemen ardından yapılan ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, kazada yaralanan otobüs personeline ve yolculara ilk tıbbi müdahaleyi kaza mahallinde yaptı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü incelemeler ve müdahaleler sonucunda, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı tespit edildi. Yaralı durumdaki yolcular ve otobüs personeli, kaza yerinde hazır bekleyen ambulanslara alınarak vakit kaybetmeden bölgedeki çevre hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Meydana gelen ölümlü trafik kazasının kesin nedenlerini belirlemek amacıyla yetkili birimler tarafından resmi soruşturma başlatıldı.