Malatya'da il genelinde, Karaman'ın Sarıveliler ile Başyayla ilçelerinde, Adana’nın ise Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime ara verildi

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.



Aydın Baruş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." dedi.



Kent ve ilçelerde 1 hafta önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti.



Turgut Özal Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarda eğitime 3 Ocak Perşembe ara verildiğini bildirdi.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirterek, "Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet

yaşamaması için üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesini kullandı.



Adana

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.



Karaman

Karaman’ın iki ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve tipi sebebiyle 03 Ocak 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.

