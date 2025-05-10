Adana merkezli dev vurgun! 96 kişiyi dolandıran şebekeye ağır darbe

"Kayhanlar" adlı suç örgütüne yönelik 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 55 kişi tutuklandı. Zanlıların 16 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı, 600 milyon liralık mal varlığına tedbir konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana merkezli dev vurgun! 96 kişiyi dolandıran şebekeye ağır darbe
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kayhanlar" adlı organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Araç satma ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekenin, 96 kişiden yaklaşık 16 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından örgüt üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Adana merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir ve daha birçok ili kapsayan 20 ilde 6 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖRGÜT ELEBAŞLARI DA YAKALANDI

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen 34 yaşındaki H.K. ile kardeşleri B.K. ve Y.K.’nin de aralarında bulunduğu toplam 87 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 250 bin lira nakit para ile 4,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

55 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlarından savcılığa ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.K, B.K. ve Y.K.’nin de aralarında bulunduğu 55 kişi tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

600 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında, zanlıların üzerine kayıtlı olan 6 motosiklet, 12 araç, 16 arsa, 5 konut, 11 bahçe, 11 tarla ve 1 iş yeri olmak üzere toplam değeri yaklaşık 600 milyon lirayı bulan mal varlığına el konuldu. Satış ve devrinin önlenmesi amacıyla bu mallara tedbir kararı uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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