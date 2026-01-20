Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 12 kadına fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından Adana ve Antalya'da daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

4'Ü KADIN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, suça karıştığı iddia edilen 4'ü kadın toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan zanlılar, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelilerden 14'ü hakkında tutuklama kararı verirken, 1 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

MİLYONLUK CİP VE BANKA HESAPLARINA TEDBİR

Operasyonun mali boyutunda ise şüphelilerin suç gelirlerine yönelik önemli adımlar atıldı. Mahkeme, zanlıların banka ve finans kuruluşlarında bulunan 23 ayrı mevduat hesabına bloke koydu.

Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtilen bir cipe de tedbir kararı uygulandı.