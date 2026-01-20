Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 tutuklama

Adana ve Antalya hattında masaj salonlarını paravan olarak kullanarak kadınlara fuhuş yaptıran şebekeye polis darbesi indi. Şüphelilerin hesapları ve lüks araçlarına el konuldu

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 tutuklama
Yayınlanma:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 12 kadına fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından Adana ve Antalya'da daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

4'Ü KADIN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, suça karıştığı iddia edilen 4'ü kadın toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan zanlılar, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelilerden 14'ü hakkında tutuklama kararı verirken, 1 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

MİLYONLUK CİP VE BANKA HESAPLARINA TEDBİR

Operasyonun mali boyutunda ise şüphelilerin suç gelirlerine yönelik önemli adımlar atıldı. Mahkeme, zanlıların banka ve finans kuruluşlarında bulunan 23 ayrı mevduat hesabına bloke koydu.

Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtilen bir cipe de tedbir kararı uygulandı.

Trump piyasaları sarstı: Altın rekora koşuyor! İşte güncel altın fiyatlarıTrump piyasaları sarstı: Altın rekora koşuyor! İşte güncel altın fiyatlarıEkonomi
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltıİstanbul'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana operasyon
Günün Manşetleri
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da "tefeci" baskını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa'nın 3. pistini hizmete açtı
Tuzla'da fabrika yangını!
Konut fiyatlarında dikkat çeken tablo
Kısa vadeli dış borç stoku geriledi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sanal suç şebekelerine dev darbe
Saat 10.00 itibarıyla o araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji son raporu yayınladı Meteoroloji son raporu yayınladı
Akaryakıta zam kapıda! Akaryakıta zam kapıda!
Trump piyasaları sarstı: Altın rekora koşuyor! Trump piyasaları sarstı: Altın rekora koşuyor!
İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da "tefeci" baskını! İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da "tefeci" baskını!
Hangi yollar kapalı? Hangi yollar kapalı?