Adana Saimbeyli 5.0 ile sallandı! Prof. Dr. Naci Görür'den çok konuşulacak Savrun Fayı ve "Adana" açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 04.02'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 5.0, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Adana merkez ve ilçelerinin yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. AFAD tarafından bölgede yürütülen ilk saha taramalarında can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN SAVRUN FAYI DEĞERLENDİRMESİ: "ADANA'YA İLERLEMESİNİ SANMIYORUM"

Bölgeyi sarsan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden sarsıntının mekanizmasına ve fay hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı:

Sarsıntının Saimbeyli Topallar mevkiinde, sol yönlü ve doğrultu atımlı Savrun Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, depremin sığ bir karaktere sahip olduğunu ifade etti.

Bölgedeki fay hattında biriken sismik gerilime dikkat çeken Görür, enerjinin 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında transfer olan yükle çoğaldığını kaydetti.

Adana merkez için endişelenen vatandaşlara da seslenen Görür, fay zonundaki bu hareketliliğin Adana kent merkezine doğru ilerlemesini beklemediğini dile getirdi.