Deprem şehir hastanelerini vurmadı: Sismik izolatörler neden bu kadar önemli?

Gaziantep'teki iki kamu hastanesinin zeminlerine yerleştirilen sismik izolatör sayesinde depremi hasarsız atlatmaları, yapılarda izolatör kullanımının önemini ortaya koydu.



Devlet eliyle depreme dayanıklı şekilde inşa edilen Adana Şehir Hastanesi de iki büyük depremi en ufak bir yara almadan atlattı. Hastaneyi, depremin yıkıcı etkisinden zemin kat kolonlarına yerleştirilen sismik izolatörler korudu.



2017 yılında hizmete giren Adana Şehir Hastanesi, 9 ve üzeri büyüklündeki depreme dayanabilecek şekilde bin 512 sismik izolatörün üzerine kuruldu. Açıldığı dönemde dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi unvanına sahipti.



Peki sismik izolatörler neden bu kadar önemli?



Art arda yaşanan 7,7 ve 7,6’lık depremleri hasarsız atlatarak devlet eliyle kamucu yapılaşmaya örnek olan Adana Şehir Hastanesi, depremin yaralarının sarılmasında bölgenin sağlık üssü oldu. Depremin etkilediği 11 il ve çevresinden yaralılar helikopterlerle hastaneye taşınırken, dönüş yolunda yine helikopterlerle ihtiyaç olan bölgelere tıbbı malzeme ulaştırılıyor.



Kamucu yapılaşmaya bir diğer örnek de Bursa Şehir Hastanesi… Nilüfer ilçesindeki hastane, zemin hareketlerinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan 859 adet sismik izolatör sayesinde güvenli sağlık hizmeti sunuyor.