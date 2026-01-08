Adana Seyhan'da bıçaklı saldırı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana'da sabaha karşı yaşanan olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışan genç, sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, 19 yaşındaki Enes Doğan ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Doğan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Enes Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana bıçaklı saldırı
