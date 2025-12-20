Adana sokaklarında gerilim: Kargo aracıyla önünü kesti, tehditler havada uçuştu

Gerilimin zirve yaptığı dakikalarda dolmuş sürücüsü de aracından inince ortalık daha da karıştı. Ancak bu sırada kargo şoförünün yanında bulunan bir başka kişi, dolmuşçuyu darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlanırken, o şiddet dolu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan her iki sürücüyü de yakalayarak gözaltına aldı.