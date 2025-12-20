Adana sokaklarında gerilim: Kargo aracıyla önünü kesti, tehditler havada uçuştu
Adana trafiğinde yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, bir anda şiddetli bir kavgaya dönüştü.
Olayların adresi Adana'nın merkez ilçesi Seyhan oldu. Döşeme Mahallesi sınırları içerisindeki Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 NSB 598 plakalı PTT kargo aracı ile 01 M 0624 plakalı şehir içi yolcu dolmuşu karşı karşıya geldi. 17 Aralık tarihinde yaşanan gerilimin fitili, iki sürücü arasındaki yol hakkı anlaşmazlığıyla ateşlendi.
Direksiyon başındaki 31 yaşındaki kargo çalışanı A.T. ile 32 yaşındaki dolmuş şoförü Ö.Y. arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüdü. İddialara göre, tansiyonun yükseldiği anlarda dolmuş sürücüsü, diğer şoföre yönelik "oğlum git" ifadesini kullandı ve küfretti. Bu hitap şekline sinirlenen kargo aracı sürücüsü A.T., "sen bana oğlum diyemezsin" diyerek sert tepki gösterdi ve bir anda aracından aşağı indi.
Öfkesine hakim olamayan A.T., kullandığı kargo aracını dolmuşun önüne kırarak yolu trafiğe kapattı. Hızını alamayan şoför, hasmına yönelik yüksek sesle "hadi git, ben seni bitireceğim, bir daha kimseye oğlum deme. Bana oğlum diyemezsin" şeklinde bağırarak tehditler yağdırdı.
Gerilimin zirve yaptığı dakikalarda dolmuş sürücüsü de aracından inince ortalık daha da karıştı. Ancak bu sırada kargo şoförünün yanında bulunan bir başka kişi, dolmuşçuyu darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlanırken, o şiddet dolu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan her iki sürücüyü de yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen taraflardan dolmuş şoförü, ifadesinin alınmasının hemen ardından serbest bırakıldı. Ancak tehditler savuran PTT kargo sürücüsü A.T., polisteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan A.T., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.