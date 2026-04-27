Adana ve çevresi için alarm! Bilim insanlarından 7’nin üzerinde deprem riski uyarısı geldi
6 Şubat depremlerinin ardından yayımlanan yeni bir bilimsel araştırma, Amanos fay segmentinde kırılma yaşanmadığını ve bölgede 1500 yıllık enerji biriktiğini ortaya koydu.
Mart 2026'da Geophysical Journal International dergisinde yayımlanan bilimsel bir araştırma, 6 Şubat depremlerinin kırılma yönüne ve bölgedeki fay hatlarının güncel durumuna dair yeni veriler ortaya koydu.
Habertürk’ten Kenan Butakın'ın ulaştığı, Erhan Altunel, Cengiz Yıldırım ve Özgür Kozacı tarafından hazırlanan araştırmada, sarsıntıların Amanos Dağları çevresindeki fay sistemleriyle ilişkisi incelendi.
“6 Şubat depreminin Türkoğlu’ndaki yol ayrımında kırılması: Kırılma yayılımı için en az dirençli yol örneği” başlıklı çalışma, bölgedeki sismik hareketliliğin yer kabuğu özelliklerine göre nasıl yön değiştirdiğini haritalandırdı.
DEPREM ENERJİSİ DİRENCİN DÜŞÜK OLDUĞU VADİYİ SEÇTİ
Araştırma verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine ulaşan sarsıntı iki farklı kırılma yönüyle karşı karşıya kaldı. Depremin önünde Amanos Dağları üzerinden İskenderun yönüne ilerlemek veya Karasu Vadisi boyunca Amik Ovası yönünde devam etmek üzere iki seçenek bulunuyordu. Enerji, ikinci yolu tercih ederek Karasu Vadisi boyunca ilerledi.
Bilim insanları bu durumun iki bölgenin farklı yer kabuğu özelliklerinden kaynaklandığını saptadı. Kalın ve sağlam kaya yapısına sahip olan Amanos Dağları yüksek sismik direnç gösterirken, Karasu Vadisi’nin daha ince ve çatlaklı yapısı kırılmayı kolaylaştırdı. Deprem enerjisi, yapısı gereği daha zayıf ve kırılmaya elverişli olan Karasu hattı boyunca ilerleyerek yıkım yarattı.
FAY HATTINDA 7 METRELİK STRES OLUŞTU
Çalışmanın sonuç bölümünde, depremin ilerlemediği Amanos hattındaki sismik boşluğa ilişkin ölçümler paylaşıldı. Türkoğlu ile Osmaniye arasındaki fay segmentinde yaklaşık 1500 yıldır büyük ölçekli bir deprem meydana gelmediği belirlendi.
Geçen bu uzun süre zarfında bölgede çok ciddi miktarda gerilim birikti. Yıllık hareket hızına dayanılarak yapılan hesaplamalarda, fay hattında yaklaşık 7 metrelik bir stres birikimi oluştuğu kaydedildi. Bununla birlikte, 2023 yılında meydana gelen büyük depremlerin de kırılmayan bu hatta ekstra stres yüklediği tespit edildi.
Araştırma raporu, Türkoğlu-Osmaniye arasındaki bu segmentte biriken enerjinin 7 büyüklüğünden daha şiddetli bir deprem ihtimalini artırdığını ortaya koyuyor. Özellikle İskenderun Körfezi çevresi ile Adana ve çevresindeki yerleşim yerlerinin bu risk kuşağında yer aldığı belirtiliyor.
Depremlerin sadece fay hatlarının haritadaki konumuna değil, yer kabuğunun yapısal özelliklerine de bağlı olarak farklı yönlere yayılabileceğini vurgulayan araştırmacılar, söz konusu bölgeler için acil hazırlık yapılması ve koruyucu önlemlerin zaman kaybetmeden alınması gerektiğini ifade ediyor.