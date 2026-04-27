Adana ve çevresi için alarm! Bilim insanlarından 7’nin üzerinde deprem riski uyarısı geldi

Bilim insanları bu durumun iki bölgenin farklı yer kabuğu özelliklerinden kaynaklandığını saptadı. Kalın ve sağlam kaya yapısına sahip olan Amanos Dağları yüksek sismik direnç gösterirken, Karasu Vadisi’nin daha ince ve çatlaklı yapısı kırılmayı kolaylaştırdı. Deprem enerjisi, yapısı gereği daha zayıf ve kırılmaya elverişli olan Karasu hattı boyunca ilerleyerek yıkım yarattı.