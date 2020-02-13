Adana ve Kayseri'de 13 Şubat Perşembe okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bugün de Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde eğitime ara verilmişti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.