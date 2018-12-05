Mersin ve Adana'da devam eden sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da devam eden sağanak yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracak. Yağışın Cuma günü sabah saatlerine kadar Adana il merkezi, Karaisalı, Pozantı ve Aladağ ilçeleri ile Mersin'in batısında kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare), Mersin il merkezi ve Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.



Adana ve Mersin'in 2000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde ise yağışların karla karışık ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.