banner999
Meteoroloji o illeri uyardı: Şiddetli yağış bekleniyor
Meteoroloji o illeri uyardı: Şiddetli yağış bekleniyor
Riyad'dan Doha'ya KİK daveti
Riyad'dan Doha'ya KİK daveti
Asgari ücreti belirlemek için görüşmeler başlıyor
Asgari ücreti belirlemek için görüşmeler başlıyor
Meteoroloji İstanbul'u uyardı
Meteoroloji İstanbul'u uyardı

Adana ve Mersin'de bugün hava nasıl olacak?

Mersin ve Adana'da devam eden sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması bekleniyor.

Adana ve Mersin'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da devam eden sağanak yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracak. Yağışın Cuma günü sabah saatlerine kadar Adana il merkezi, Karaisalı, Pozantı ve Aladağ ilçeleri ile Mersin'in batısında kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare), Mersin il merkezi ve Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Adana ve Mersin'in 2000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde ise yağışların karla karışık ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #Mersin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.