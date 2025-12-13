Adana’a seyir halindeki araçta korkunç patlama: Sürücü hayatını kaybetti

Adana’nın Merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle patlayarak yanması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobilin patlaması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, yolda ilerleyen İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Patlamanın ardından araç kısa sürede yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, sağlık ekipleri sürücü İsmail Hakkı Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana’a seyir halindeki araçta korkunç patlama: Sürücü hayatını kaybetti - Resim : 1

Patlamanın nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatılırken, Doğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
