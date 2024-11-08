Adana'da 14 yaşındaki Yusuf'tan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir (14) ve Ahmet Bedir (13) Koza Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kalanına girmiş ve akıntıya kapılmışlardı.

Kardeşlerin yardım istemesi üzerine olay yerinden geçen İsa Aslan'a (32) çevredeki çocuklar seslendi. Aslan, bunun üzerine girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i çıkarttı. Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ahmet Bedir'i sudan çıkaran İsa Aslan, caddede yürürken suya düşenlerle ilgili çevredeki çocukların kendisine seslendiğini belirterek, "Sulama kanalına atladım. Zaten bir çocuk suyun altındaydı. Ben tek kişi gördüm, onu kurtardım. Sudan çıktıktan sonra 2 kişinin suya düştüğünü söylediler. Zaten birini çıkarırken diğeri suda kaybolmuştu." dedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine su altı polisi, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

Ahmet Bedir, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve Cankur ekipleri sulama kanalında kaybolan Yusuf Bedir'in bulunması için çalışma başlattı.

14 YAŞINDAKİ YUSUF'TAN ACI HABER GELDİ

Ekipler, kardeşiyle girdiği sulama kanalında kapıldığı akıntıda kaybolan Yusuf Bedir'i bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.