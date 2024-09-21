Adana'da 2 işçi feci şekilde can verdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir site inşaatında, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da 2 işçi feci şekilde can verdi
Yayınlanma:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü. Bu sırada işçilerden 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da 2 işçi feci şekilde can verdi - Resim : 1

Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.

Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.

Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmetçik'ten teröre büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildiMehmetçik'ten teröre büyük darbe! 17 terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana inşaat
Günün Manşetleri
Beyrut'ta ölü sayısı 31'e yükseldi
17 terörist etkisiz hale getirildi
Okullardaki temizlik sorunuyla ilgili yeni gelişme
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Avcılar'da metrobüs kazası
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon
Trabzon'u sağanak vurdu
6 şehirde Kuyu-27 operasyonu
6 üniversiteye yeni rektör!
ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı
Çok Okunanlar
Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
6 üniversiteye yeni rektör! 6 üniversiteye yeni rektör!
Furkan Bölükbaşı'nın hakareti cezasız kalmadı Furkan Bölükbaşı'nın hakareti cezasız kalmadı
İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü
ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı