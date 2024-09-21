Adana'da 2 işçi feci şekilde can verdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü. Bu sırada işçilerden 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.

Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.

Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.