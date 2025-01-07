Adana'da 2 otomobil çarpıştı
Adana'nın Kozan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
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Adana'nın Kozan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Varsaklar Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y'nin kullandığı 01 HE 831 plakalı otomobille sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 JT 613 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ile araçlarda bulunan Hilal D. ve Yelda S, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı