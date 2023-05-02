Adana'da 29 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Bu bilgi üzerine harekete geçen polis eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda 28 milyon 550 bin kaçak makaron, 566 bin kaçak doldurulmuş ve 8 bin 780 paket kaçak sigara, bin 150 kaçak elektronik sigara ve 345 elektronik sigara likiti ele geçirdi.