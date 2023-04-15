Adana'da deprem (15 Nisan Adana Depremi)

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Adana Aksaağaç - Saimbeyli'de saat 12.37'de 4.2 büyüklüğünde 5.0 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 12.37'de'da 4,2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde deprem kaydedildi.