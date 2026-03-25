Adana'da 700 lira alacağı için IBAN veren engelli adam dolandırıcılıktan hapse girdi

Adana'da, 2005 yılında bir kavgayı ayırmak isterken vurularak bacağını kaybeden ve yaşamını protez bacakla sürdüren 43 yaşındaki hastane temizlik görevlisi T.T., alacağını tahsil etmek isterken kendisini cezaevinde buldu. Kuşçu kahvesinde tanıştığı bir kişiye 700 liralık borcu karşılığında banka hesap numarasını veren T.T., hesabının "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşları dolandıran sahte bir komutan tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre süreç, kuşçu kahvesine gelen ve kendisini Ö.K. olarak tanıtan bir şahsın, T.T.'den güvercin ile çeşitli malzemeler almasıyla başladı. Yaptığı alışverişin ardından T.T.'ye 700 lira borçlanan şüpheli, üzerinde parası olmadığını ve ödemeyi birkaç gün sonra yapacağını söyledi. Bir süre sonra T.T.'yi telefonla arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok, senin hesabına atsın" diyerek para transferi için IBAN talep etti. Borcunu tahsil etmek isteyen T.T., banka hesap bilgilerini şahısla paylaştı.

''ŞEHİT AİLELERİNE KURBAN KESİLECEK'' YALANIYLA DOLANDIRILMIŞLAR

Hesaba yatan paranın 700 lirasını kendi alacağı olarak kesen T.T., geri kalan tutarı şahsa elden teslim etti. Ancak aynı şahıs, ilerleyen günlerde T.T.'nin hesabına iki kez daha para yatırttı. Peş peşe gelen transferlerden şüphelenen T.T., şahsa bir daha kendi hesabına para yatırmamasını söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda, T.T.'nin hesabına gelen paraların aileden gelmediği, şüphelinin kendisini komutan olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban kesilecek" yalanıyla farklı kişilerden topladığı dolandırıcılık paraları olduğu gün yüzüne çıktı.

Dolandırıcılık olayının adli makamlara yansımasıyla açılan davada T.T. de sanık olarak yargılandı. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Kararın istinaf mahkemesine taşınması ve yapılan değerlendirmenin ardından yeniden görülen davada, T.T.'nin cezası 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T., dün Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, önce adliyeye ardından da cezaevine teslim edildi.