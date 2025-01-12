Adana'da 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana'da 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu
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Olay, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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