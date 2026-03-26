Adana'da akılalmaz görüntüler! Ayakla araç kullanan sürücüye verilen ceza belli oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde 2025 yılında Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin açılır tavanından dışarı sarkarak direksiyonu ayağıyla kontrol eden 26 yaşındaki Ş.Ö. gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini tespit ettikleri şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Hakim karşısına çıkan sürücüye ev hapsi ve araç kullanmaktan men cezası verildi.

ARKADAŞI KAYDETTİ, SOSYAL MEDYA İHBAR KABUL EDİLDİ

Ş.Ö., otomobiliyle seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp aracın tavan boşluğundan dışarı çıktı. Bu esnada direksiyonu ayağıyla kontrol ederek tehlikeli şekilde ilerlemeye devam eden sürücünün hareketleri, araçta bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması ve kamuoyunda büyük tepki toplaması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kayıtları ihbar olarak değerlendiren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü çalışma neticesinde şüpheli Ş.Ö.'yü evinde yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli, buradaki ifade işlemleri sırasında olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Ş.Ö.'nün polise verdiği ifadede, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım, pişmanım. Keşke yapmasaydım" dediği öğrenildi. İfadelerin ardından sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanma maddelerinden işlem yapıldı. İhlalin gerçekleştiği 2025 yılındaki kanuni düzenlemelere göre Ş.Ö.’ye 2 bin TL idari para cezası kesilirken, polis ekiplerince ehliyetine de el konuldu.

EV HAPSİ VE SAĞLIK KONTROLÜ KARARI

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan Ş.Ö., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede hakim karşısına çıkan şüpheli, yargılama sonucunda ev hapsi cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca, Ş.Ö.'nün her türlü motorlu taşıtı kullanmasını yasakladı. Yargı kararı kapsamında, şüphelinin psikolojik ve fiziksel olarak araç kullanmaya elverişli olup olmadığının saptanması amacıyla hastanede tedavi ve değerlendirme süreçlerine tabi tutulmasına hükmedildi.