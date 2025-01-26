Adana’da alarm! Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri tedirgin ediyor

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Ceyhan Nehri’nde balık ölümleri tespit edildi. Nehrin Gözler Mahallesi’nden geçen kısmında görülen balık ölümleri üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Durumun nedenini araştırmak için Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, sudan ve ölü balıklardan numuneler alarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

Alınan numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin sebebine ilişkin daha net bir açıklama yapılması bekleniyor.