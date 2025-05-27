Adana’da altın hırsızlığına darbe: 1,5 milyon liralık vurgun!

İlk olay 2 Nisan’da, Sarıçam ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. G.N.A. isimli vatandaşa ait evde yapılan incelemede, 13 cumhuriyet altını, 2 yarım altın, 1 çeyrek altın, 2 altın yüzük ve 1 kolyenin çalındığı tespit edildi. Evde yapılan kontroller ve mağdurun ifadesi üzerine polis soruşturma başlattı.

Yaklaşık bir ay sonra, aynı senaryo bu kez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşandı. C.P. adlı vatandaşa ait evden bu kez 240 gram altın çalındı. Her iki olayın benzer yöntemlerle gerçekleştirilmiş olması dikkat çekerken, emniyet birimleri iki dosyayı birleştirerek kapsamlı bir çalışma yürüttü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hem çevredeki güvenlik kameralarını inceledi hem de şüphelilerin izini sahada sürdü. Özellikle ilk olayda, G.N.A.’nın ikamet ettiği apartmana giren iki kişinin görüntüleri kameralara yansıdı.

KİBARİYE S. TUTUKLANDI, ORTAĞI HER YERDE ARANIYOR

Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olayının iki kişi tarafından gerçekleştirildiği, şüphelilerin Kibariye S. ve D.K. olduğu belirlendi.

Kibariye S., ikametgahına düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli D.K.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.