Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Enkazlardan 34 vatandaşın sağ çıkarıldığını belirten Bakan Kirişci, "418 vatandaşımız ahirete irtihal etti." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yapan Bakan Kirişci, "Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti. Rabb’im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.