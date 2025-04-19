Adana'da arı sokması can aldı: Alerjisi bulunan arıcı hayatını kaybetti

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde, arıcılık yapan 50 yaşındaki İlhami Özden, bakımını yaptığı kovanlar arasında çalışırken sol elinin serçe parmağından arı soktu. Alerjik reaksiyon geliştiren Özden, kısa süre içinde fenalaştı.

Çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde Özden'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlhami Özden’in arı alerjisi olduğu, arı sokmasının ardından yaşadığı anafilaktik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Özden’in cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.