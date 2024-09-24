Adana’da balık yemi fabrikasında yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu

Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, itfaiye ekipleri olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı göndererek yangına müdahale etti.

Yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, alevler ve yükselen dumanlar çevrede paniğe yol açtı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.