Adana’da balık yemi fabrikasında yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu
Adana’nın Kozan ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan balık yemi paketleme fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yayınlanma:
Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, itfaiye ekipleri olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı göndererek yangına müdahale etti.
Yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, alevler ve yükselen dumanlar çevrede paniğe yol açtı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı