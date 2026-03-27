Adana'da balkona tırmanarak dizüstü bilgisayar çalan hırsız tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, birinci kattaki bir apartman dairesine balkondan tırmanarak giren ve içeriden dizüstü bilgisayar ile çeşitli evraklar çalan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 5 Mart günü meydana gelen hırsızlık olayında, birinci kattaki bir eve dışarıdan tırmanarak giren Yakup E. isimli şüpheli, evden elektronik eşya ve belge çaldıktan sonra yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALKONDAN TIRMANARAK İÇERİ GİRDİ

Olay, A.Y.'ye ait apartman dairesinde gerçekleşti. Şüpheli Yakup E., gözüne kestirdiği birinci kattaki evin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Evin içinde arama yapan şüpheli, bir adet dizüstü bilgisayar ile evrakları çaldı. Hırsızlık eylemini gerçekleştirdikten sonra tekrar girdiği balkondan aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin binaya tırmanma ve kaçış anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Evinde hırsızlık yapıldığını fark eden A.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Yakup E.'nin kaldığı adresi belirleyerek operasyon için harekete geçti. Yapılan baskın sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Yakup E.'nin, sorgusu sırasında "Yaptığım için pişmanım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı. Yakup E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

